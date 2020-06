Senaat neemt historische motie van afkeuring aan tegen minister Ollongren

Voor het eerst sinds 1875 is in de Eerste Kamer een motie van afkeuring aangenomen, en wel tegen minister Kajsa Ollongron (D66, Binnenlandse Zaken). De motie werd door de SP en andere oppositiepartijen ingediend omdat Ollongren weigert per 1 juli de huren te bevriezen, ondanks dat een meerderheid van de senaat voor is.

Dinsdag stemden 39 senatoren voor de motie en 36 tegen. Behalve de SP stemden GroenLinks, Forum voor Democratie, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, 50Plus en OSF voor. De coalitiepartijen stemden tegen, gesteund door de SGP en de Fractie Otten.

De Eerste Kamer nam al twee keer een motie aan om vanwege de coronacrisis de jaarlijkse huurverhoging dit jaar niet door te laten gaan. Ollongren houdt echter vast aan haar standpunt dat bevriezen van de huren ‘niet nodig’ is omdat volgens haar huurders die in moeilijkheden komen, bij de verhuurder kunnen aankloppen voor hulp.

Volgens SP-senator Kox betekent de uitzonderlijke motie van afkeuring niet dat de Eerste Kamer ‘een vreemde weg bewandelt, maar de minister’. Of Ollongren zich iets van deze geschiedschrijving aantrekt is nog maar de vraag. Na afloop liet ze weten de motie te zien ‘als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg’.

Bronnen: NOS, AD / cc-foto: Wikipedia