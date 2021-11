SGP-boegbeeld Bas van der Vlies (79) overleden

Bas van der Vlies, lange tijd het boegbeeld van de SGP, is overleden. Dat meldt de NOS. Van der Vlies zat van 1981 tot en met 2010 in de Tweede Kamer en was 24 jaar lang fractievoorzitter van de partij. De SGP’er was een van de langstzittende Kamerleden uit de geschiedenis. In 2016 maakte de SGP bekend dat Van der Vlies leed aan darmkanker, kort ervoor was hij al geopereerd aan een hartklep. In 2020 raakte hij besmet met het coronavirus. Van der Vlies werd 79 jaar.