SGP wil ‘duivels’ openbaar kunstwerk verwijderd hebben

De SGP in de provincie Flevoland vindt dat een publiek kunstwerk met de titel ‘Tong van Lucifer’ permanent verwijderd moet worden. Het kunstwerk van Ruud van de Wint, die onder meer schilderingen in de Tweede Kamer en Paleis Noordeinde maakte en het monument voor de vliegramp op Tenerife vervaardigde, is in de ogen van de christelijke politici godslasterlijk. “Iedere keer als ik er langs rij doet het me pijn”, aldus fractievoorzitter Simonse tegen Omroep Flevoland.

Het negen meter hoge beeld, dat langs de A6 aan de Knardijk staat, raakte door de recente storm beschadigd en moet gerepareerd worden. De christelijke partij gebruikt de kosten daarvoor als excuus om het beeld te kunnen censureren. Het beeld is in het verleden een aantal malen vernield door onbekenden.