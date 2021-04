Simons (BIJ1) kraakt coronakeuzes kabinet: ‘Hoeveel fouten en chaos tolereren we nog?’

Sylvana Simons (BIJ1) heeft donderdag in de Tweede Kamer het covid-beleid van het nu demissionaire kabinet-Rutte gefileerd. Dat deed ze tijdens haar inbreng in het coronadebat. Volgens Simons is het coronabeleid ‘een aaneenschakeling van fouten door gebrek aan de juiste visie’. Fouten die volgens het nieuwe Kamerlid geen verkeerde inschattingen waren, maar bewuste keuzes. Zoals de vooral in het begin van de pandemie door Rutte en De Jonge zo geroemde strategie van groepsimmuniteit, die uiteindelijk funest bleek, of het openbare leven stilleggen terwijl vanaf Schiphol het met veel overheidssteun overeind gehouden KLM ongehinderd door kon blijven vliegen. Dit alles om de economie overeind te houden:

Maar wat bleek: Sturen op IC-capaciteit met als doel immuniteitsopbouw is schadelijk voor de economie, schadelijk voor ons welzijn, schadelijk voor onze vrijheid, schadelijk voor onze gezondheid en het kostte ons al vele mensenlevens.

Simons wijst erop dat de vorige Kamer dit kabinet wellicht het voordeel van de twijfel heeft gegeven als het gaat om de gemaakte coronakeuzes, maar dat de huidige als het aan haar ligt een kritischer rol aanneemt. Van de Kamer in de nieuwe opstelling wil ze dan ook weten: “Wat is er nodig? Hoeveel fouten en chaos tolereren we nog?”

