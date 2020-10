Singapore stopt met vaccineren na raadselachtige sterfgevallen

Singapore heeft onmiddellijk het griepprik-programma stopgezet, nadat in Zuid-Korea enkele tientallen mensen zijn overleden nadat ze het vaccin toegediend hadden gekregen. Zuid-Korea bevestigt dat inderdaad sinds zaterdag 48 mensen die ingeënt waren zijn gestorven, maar zegt geen verband te hebben gevonden tussen de overlijdens en het vaccin.

In Singapore zelf zijn geen sterfgevallen die in verband worden gebracht met de griepprik. Volgens de overheid is het stopzetten van de vaccinaties dan ook uit voorzorg terwijl meer onderzoek wordt gedaan. Het gaat om de vaccins SKYCellflu Quadrivalent en VaxigripTetra. Die laatste wordt ook voor het griepseizoen 2020/21 gebruikt door het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) van het RIVM. Twee andere door Singapore aangekochte vaccins worden binnenkort mogelijk wel weer uitgedeeld, aldus de autoriteiten.

In Zuid-Korea zelf wordt het vaccinatieprogramma wel voortgezet, hoewel ook daar onrust is ontstaan bij een deel van de bevolking na de sterfgevallen. Vorige maand al moesten vijf miljoen doses van de vaccins worden vernietigd, nadat bleek dat ze niet onder de juiste omstandigheden waren opgeslagen. Minister van Volksgezondheid Park Neung-hoo erkende zondag dat vaccins soms ongewenste bijwerkingen kunnen veroorzaken, maar dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen.

Voor dit jaar heeft Zuid-Korea 20 procent meer griepvaccins besteld dan vorig jaar, in een poging te voorkomen dat het land deze winter door zowel Covid-19 als een uitbraak van het griepvirus getroffen wordt. Sinds september zijn in het land al 9,4 miljoen mensen gevaccineerd. Er zijn naast de 48 doden, 1.154 gevallen van diverse bijwerkingen gemeld.

