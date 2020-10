‘Slavernijgeschiedenis werkt door in Amsterdam van vandaag’

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Diversiteit) vindt dat de hoofdstad zich tot nu toe onvoldoende rekenschap heeft gegeven van zijn rol in de koloniale geschiedenis. Dat zei hij zondag bij Buitenhof naar aanleiding van de publicatie van een groot onderzoek naar de betrokkenheid van Amsterdam bij de slavernij.

Amsterdam was mede-eigenaar van Suriname. Burgemeesters en stadsbestuurders waren betrokken bij slavenhandel, en verzetten zich tegen de afschaffing van de slavernij. De gevolgen van de grootschalige en langdurige betrokkenheid van Amsterdam bij de slavernij werken nog steeds door, menen de onderzoekers en Groot Wassink. Volgens de GroenLinks-wethouder is het daarom belangrijk dat Amsterdammers zich “veel bewuster worden van onze geschiedenis”. “Alleen als we een gezamenlijk beeld van de Amsterdamse geschiedenis hebben, kunnen we werken aan een goede manier van samenleven.”

“Ik zie het als mijn rol als bestuurder om ervoor te zorgen dat we niet te veel tegenstellingen hebben”, stelt Groot Wassink. “Dat betekent dat we moeten kijken naar positie van sommige groepen in onze samenleving. Dat geldt voor mensen uit onze voormalige koloniën, maar ook voor mensen met een andere migratieachtergrond. We zijn allemaal Amsterdammer en Nederlander, maar de belofte van gelijke behandeling wordt niet voor iedereen even gelijkmatig ingelost.”

De verwachting is dat het onderzoek ertoe zal leiden dat Amsterdam zijn excuses maakt voor zijn rol in de slavernij. Dat zal volgens Groot Wassink pas gebeuren nadat de bevindingen van het onderzoek uitgebreid zijn bediscussieerd. “We hebben met de gemeenteraad afgesproken dat we dit zeer zorgvuldig doen.” Om die reden wil hij ook niet direct straatnamen van dubieuze ‘zeehelden’ vervangen. “Dat kan alleen maar het sluitstuk zijn van een maatschappelijke discussie.”