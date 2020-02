‘Slimme’ voederbak hongert huisdieren uit

Door een storing bij Petnet, producent van een ‘slimme’ voederbak die huisdieren op gezette tijden eten geeft, kregen honden en katten een week lang geen voer. Dat meldt de BBC.

“Mijn kat heeft een week lang honger geleden”, aldus een boze bezitter van de robotvoederbak SmartFeeder. Petnet prijst de slimme voederbak onder meer aan met het argument dat de robot ervoor zorgt dat je huisdieren niet te veel te eten krijgen.

Op Twitter bevestigt het bedrijf dat er een probleem is geweest. Nadat Petnet op 14 februari een onderzoek aankondigde, meldde het bedrijf een week later dat de problemen met de SmartFeeder verholpen waren door een ‘reset’ van het systeem.

System Update: SmartFeeders are returning online. There will be a system reset to help stabilize your SmartFeeder's app functionality. We will promptly update you once this has been completed. Scheduled automatic feeds should still dispense on time.

— Petnet Support (@petnetiosupport) February 21, 2020