De politieke toekomst van Ferd Grapperhaus, bekend van het advies ‘slimmer chillen is corona killen’, hangt aan een zijden draadje. “Dat heeft hij natuurlijk helemaal aan zichzelf te danken”, legt Druktemaker Pieter Derks uit. “Shownieuws kwam met nieuwe foto’s waarop hij zijn schoonmoeder knuffelt. En je kan ver gaan in Nederland, maar affectie tonen voor je schoonmoeder is natuurlijk een doodzonde.”

“Wat zijn we als land toch gezegend dat we zulke kritische onderzoeksjournalisten hebben die zich in dit soort dingen vastbijten. Wat boffen we toch met een politiek geëngageerd programma als Shownieuws en met dappere fotografen als Ferry de Kok, die zich er niet voor schamen om hun reet diep in een bramenbosje te persen om dit soort schandalen aan de kaak te stellen.”