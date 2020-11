Kee & Van Jole bespreken deze week aan tafel bij Natasja Gibbs van De Nieuws BV de capriolen van minister van Onderwijs Arie Slob die van de ChristenUnie is. Dat laatste is niet onbelangrijk want hij kwam in de problemen door de praktijk van sommige christelijke en joodse scholen om niet-homoverklaringen te eisen van leerlingen en ouders. Van Jole constateert tevreden dat in de politiek ineens weer grote liefde bleek te bestaan voor Artikel 1 van de Grondwet. “Terwijl Wilders dat artikel eerder nog wilde schrappen en vervangen door een bescherming van joods-christelijke traditie. Dan waren de homo’s nu echt de pisang geweest.”

Kee legt uit dat Slob het wat onhandig gespeeld heeft maar dat er eigenlijk geen sprake was van een omstreden standpunt. Daarom kon hij een dag later ook makkelijk weer van standpunt veranderen. Of het beter weergeven.

De parlementair journalist van onder meer Op1 gaf daarna een inkijk in de conflicten die in het kabinet spelen over de coronacrisis. Zo heeft Rutte kabinetsleden verweten ‘deloyaal’ te zijn, een belediging waar hij zich later voor excuseerde.