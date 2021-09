Smeltende ijskappen kunnen verwoestende tsunami’s veroorzaken

Het smelten van de ijskappen kan ongekende seismische krachten losmaken. Omdat de druk op de aardkorst verandert, neemt de kans op verwoestende aardbevingen en tsunami’s toe. Die waarschuwing geeft hoogleraar aardwetenschappen Bill McGuire.

De Financial Times schrijft dat het smelten van ijskappen 8.200 jaar geleden vermoedelijk al eens tot een grote tsunami heeft geleid. Het wegvallen van de druk van de ijskappen in Noord-Europa veroorzaakte een aardverschuiving onder de Noorse Zee. De resulterende tsunami trof de kusten van Scandinavië en de Britse eilanden. De Shetland-eilanden werden destijds getroffen door een golf van 15 tot 20 meter.

McGuire verwacht dat het smelten van de ijskap op Groenland al “binnen enkele decennia” tot een zeebeving kan leiden. De gevolgen daarvan kunnen vergelijkbaar zijn met de tsunami in de Indische Oceaan op Tweede Kerstdag in 2004. Daarbij kwamen 200.000 mensen om het leven.

In de buurt van Alaska vinden nu al meer bevingen plaats. Zo werd er op 28 juli voor de kust van zuidwest-Alaska een aardbeving met een kracht van 8,2 op de schaal van Richter waargenomen – de krachtigste beving in de VS in meer dan een halve eeuw. “Alaska is de kanarie in de kolenmijn voor de geologische gevolgen van klimaatverandering”, aldus McGuire.

cc-foto: Michelle Raponi