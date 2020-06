Solidariteitsdemonstratie #BlackLivesMatter op de Dam trekt grote menigte

Een zeer grote groep demonstranten heeft zich verzameld op de Dam in Amsterdam om solidariteit te betuigen met de protesten in de Verenigde Staten tegen racistisch politiegeweld.

De Dam is door de grote opkomst niet meer bereikbaar vanuit zijstraten. De deelnemers dragen gezichtsmaskers.

De organisatie schrijft:

Anti-zwart racisme is zowel in de VS als in Nederland, geworteld in een lange geschiedenis van kolonialisme, slavernij en imperialisme. Op 1 juni 2020 wordt jaarlijks de Keti Koti maand geopend in Amsterdam met een manifestatie voor de deur van de burgemeester. De stad Amsterdam was immers mede-eigenaar van de kolonie Suriname. Vanwege de Coronacrisis kan deze opening van de Keti Koti maand in 2020 niet doorgaan. Door de huidige crisis van wereldwijde anti-zwart racisme nodigen wij u toch uit voor een protestactie op deze belangrijke dag.

De actie zal plaatsvinden op de Dam. De kolonie Suriname was eigendom van de ‘Sociëteit van Suriname’, hun hoofdkantoor was in het Paleis op de Dam. We roepen allen op om onze solidariteit te tonen met de demonstranten in de VS én om ons uit te spreken tegen institutioneel racisme in Nederland en Europa.