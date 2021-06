SP en PvdA eisen verdoezelde memo Belastingdienst op

Een onthullende memo uit 2017 waarin een hoge jurist van de afdeling Toeslagen constateert dat de door het toeslagenschandaal getroffen ouders compensatie verdienen moet per direct aan de Kamer gestuurd worden. Dat eisen de Kamerleden Renske Leijten (SP) en Henk Nijboer (PvdA). RTL Nieuws en Trouw onthulden vrijdag dat het stuk waarin het beleid scherp wordt bekritiseerd tot twee keer toe door de Belastingdienst is verdoezeld. Inmiddels erkent het ministerie dat er “een signaal” is gevonden dat de Belastingdienst het stuk, waarin staat dat de werkwijze van de dienst onrechtmatig is, uit de archieven wilde weren.

PWC mag onderzoek doen, maar dat geeft geen vrijbrief voor het kabinet deze informatie voor de Kamer achter te houden. Ik wil de opgedoken stukken vandaag nog vd staatssecretaris ontvangen. ‘Bewijs voor wegmoffelen memo duikt op bij ministerie Financiën’ https://t.co/7d7HmhX8xP — Henk Nijboer (@henknijboer) June 13, 2021

De NOS schrijft:

Volgens RTL en Trouw stelde een lagere ambtenaar voor om de memo niet te archiveren. Aan wie die ambtenaar dat voorstelde is niet duidelijk. “Wij kunnen op dit moment niet vaststellen op welk ambtelijk niveau dit bericht destijds terecht is gekomen”, zei de woordvoerder van Van Huffelen. Kamerlid Leijten wil “dat alle documenten en aanwijzingen die het ministerie heeft dat het memo-Palmen bewust is achtergehouden naar de Kamer komen”. Vervolgens moet de parlementair advocaat ermee bezig, vindt ze. Haar collega Nijboer vindt dat het onderzoek door PWC “geen vrijbrief” is voor het kabinet om de stukken niet met de Kamer te delen. Hij wil ze “vandaag nog” hebben.

Het zogeheten ‘memo-Palmen’ kwam in 2020 toevallig boven water na vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt. Bij de parlementaire ondervragingscommissie verklaarden ambtenaren onder ede dat ze pas in 2020 van het stuk hoorden. Trouw en RTL Nieuws toonden aan dat het stuk al een jaar eerder intern is besproken in aanwezigheid van de verhoorde ambtenaren.

Kamerleden wilden informatie. Dat kwam niet.

Daarom: een de parlementaire ondervraging.

Die ondervraagden de blaren op de tong. Maar kwamen tot de verbijsterende conclusie dat ze niet te weten kwamen waarom “memo palmen” verdween. Zelfs niet wie het kende of besprak.

En nu dit https://t.co/V08D7ICSE0 — Renske Leijten (@RenskeLeijten) June 13, 2021

cc-foto: Marvin Jansen van der Sligte