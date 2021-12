SP Rotterdam richt met geroyeerde leden nieuwe partij op voor gemeenteraadsverkiezingen

De Rotterdamse SP, bakermat van de landelijke partij, richt een nieuwe partij op om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling heeft al langer conflicten met de landelijke partij. Aan de nieuwe partij nemen ook door de SP geroyeerde bestuursleden en tientallen uit de SP gezette leden van de jongerenbeweging Rood deel. De landelijke SP heeft de lokale afdeling verboden deel te nemen aan de verkiezingen vanwege steun aan de geroyeerde leden.

Rijnmond meldt:

“Het wordt ons onmogelijk gemaakt om de strijd voor een socialer Rotterdam nog vorm te geven binnenin de SP”, zegt oprichter en voorzitter Tijs Hardam, die eerder afdelingsvoorzitter in Rotterdam was. “De landelijke partij heeft besloten de lokale SP-afdeling dusdanig te ontregelen dat wij ons genoodzaakt zien via andere wegen de krachten te bundelen.” Hardam laat weten dat ze niet opnieuw hoeven te beginnen, omdat de plannen die hij al had gemaakt voor de SP-campagne grotendeels gebruikt kunnen worden voor de nieuwe partij. “De komende tijd komen we met een conceptverkiezingsprogramma en eind januari ook met een kandidatenlijst.” Hij zegt verder dat het programma inhoudelijk sterk op dat van de SP zal lijken, maar “hier en daar wat scherper” zal zijn.

In Trouw verduidelijkt Hardam wat dat scherper inhoudt:

Als voorbeeld noemt Hardam discriminatie, racisme en politiegeweld. “De landelijke partij is terughoudend zich daartegen uit te spreken. Heeft zelfs soms de neiging om afdelingen terug te fluiten en te zeggen: daar moet je niet zo radicaal in zijn. Wij zijn van plan meer aandacht te besteden aan hoe dat soort zaken te stoppen dan we onder de SP zouden kunnen.”

De SP heeft nu twee zetels in de raad. Of de partij zelf gaat deelnemen aan de verkiezingen in Rotterdam is nog niet duidelijk. De partij onderzoekt die mogelijkheid nog.