SP ziet af van verkiezingsdeelname in Rotterdam

SP-kiezers kunnen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen stem uitbrengen op hun favoriete partij. De leden van de Rotterdamse afdeling hebben in een online vergadering besloten niet mee te doen met de verkiezingen. De partij kampt met interne strubbelingen en het landelijk bestuur heeft eerder tientallen leden geroyeerd omdat ze tot een dissidente radicale stroming behoren.

Het AD meldt:

Het besluit is een zware tegenvaller voor de landelijke afdeling van de SP, die vorige week dacht de crisis in Rotterdam te hebben bezworen: er kwam een compleet nieuwe kandidatenlijst, met op de eerste plek voormalig Rotterdamse SP-leider Theo Coskun (71). Maar in de online vergadering waarin die kandidatenlijst moest worden bevestigd, diende een aantal leden maandagavond een voorstel in om toch niet mee te doen. En die werd door een meerderheid ondersteund. ,,De afdeling is erg verdeeld en dat is geen goede basis om een SP-campagne te starten”, zegt Wiel Senden, één van de indieners. ,,De SP is niet weg; bij ons draait het altijd om actievoeren samen met de mensen. Over vier jaar komen we veel sterker terug.”

Rotterdam is de bakermat van de SP en decennialang was het partijhoofdkantoor in de stad gevestigd. Uit de partij verstoten prominente leden hebben een nieuwe partij opgericht die wel meedoet met de verkiezingen onder de naam Socialisten 010. Tijs Hardam, die voorzitter was van de Rotterdamse SP en zelfs kandidaat-voorzitter voor het landelijk bestuur was, is één van de oprichters. De SP heeft nu nog twee zetels in de gemeenteraad.