Spoedeisende hulp dreigt te bezwijken onder coronadrukte

Na de intensive care dreigt nu ook de spoedeisende hulp (SEH)te bezwijken onder de coronadrukte. Dat blijkt uit berichtgeving van de Volkskrant. ‘Er rijden hier allemaal ambulances rondjes die hun patiënten niet kwijt kunnen’, laat een arts weten. Bovenop de toestroom van coronapatiënten, loopt ook het aantal mensen met ernstige griepklachten op.

Donderdagmiddag lagen er 1.327 coronapatiënten op de verpleegafdelingen van het ziekenhuis, 383 meer dan een week eerder. Van afvlakking is vooralsnog geen enkele sprake. Doordat op de reguliere afdelingen een beddentekort ontstaat, kunnen mensen op de spoedeisende hulp niet meer doorstromen. Het gevolg: aan de poort ontstaat een bottleneck waardoor nu ook voor veel SEH-afdelingen een opnamestop dreigt.

Voorzitter David Baden van vakvereniging NVSHA waarschuwt in de krant voor een ‘totale verstopping van de acute zorg’. Het gros van de coronapatiënten in ziekenhuizen is ongevaccineerd. Ook is er veel kritiek op de traag ingevoerde en in grote mate vrijblijvende coronamaatregelen. Daarnaast is het personeelstekort in de zorg al jaren nijpend. Baden: ‘De mate van vrijheid die we ons als land permitteren heeft consequenties voor de mensen in ons land.’