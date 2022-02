Spotify verwijdert 70 afleveringen Joe Rogan vanwege racisme

Spotify heeft in alle stilte zeventig afleveringen van de podcast van Joe Rogan verwijderd vanwege racisme. De controversiële podcaster heeft inmiddels in een video op Instagram zijn verontschuldigingen aangeboden. “Je hebt er een bende van gemaakt, als je je in een situatie bevindt waarin je moet zeggen: ‘Ik ben geen racist’”, zegt Rogan.

Vrijdag dook er een compilatievideo op waarin Rogan herhaaldelijk het n-woord gebruikt. Ook vergeleek hij een zwarte buurt met de film ‘Planet of the Apes’. Voor zangeres India.Arie waren die opmerkingen reden om haar muziek van Spotify te verwijderen.

Rogan ligt de afgelopen weken onder vuur vanwege uitzendingen met desinformatie over vaccins en corona. Nadat een groep van 250 artsen en wetenschappers zich tegen deze podcasts hadden uitgesproken, besloten muzikanten als Neil Young en Joni Mitchell tot een Spotify-boycot. De afleveringen met coronaleugens staan nog altijd online.