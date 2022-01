Spotify verwijdert Neil Young uit bibliotheek wegens actie tegen antivax-podcaster

De streamingdienst Spotify heeft de muziek van de legendarische rocker Neil Young uit de bibliotheek verwijderd nadat hij protesteerde tegen de miljoenendeal die de Zweedse dienst sloot met een podcaster die ongebreideld antivax-verhalen verspreidt. Young kwam in actie nadat 270 wetenschappers en medici in een open brief bezwaar maakten tegen de podcasts van vechtsporter Joe Rogan. Young zei daarop dat hij zijn muziek zou terugtrekken als Spotify de desinformatie van Rogan blijft aanbieden. De dienst, die ooit begon met muziek maar het aanbod later uitbreidde naar podcasts, koos daarop de kant te kiezen van de controversiële Rogan.

Young, die al zijn hele carrière sociale standpunten uitdraagt en zelf op jonge leeftijd slachtoffer werd van polio, betaalt voor zijn principiële actie een hoge prijs. Hij maakte woensdag bekend dat Spotify goed is voor 60 procent van zijn streaming omzet wereldwijd maar de artiest zegt geen steun te willen bieden aan “de levensbedreigende desinformatie die Spotify verspreidt onder het muzieklievende publiek”. Met zijn actie voert Young de druk op rond de podcast van de libertariër Rogan en vestigt hij opnieuw de aandacht op de kwalijke rol die deze speelt in het publieke debat.

“Ik wil echt de vele, vele mensen bedanken die me bedanken voor de positie die ik inneem. Mensen die in de zorg werken, in de eerste lijn, mensen die geliefden hebben verloren aan corona en die bezorgd zijn om hun eigen kinderen en families. Ik hen nog nooit zoveel liefde van zovelen gevoeld,” schreef Young woensdag, “Ik hoop oprecht dat andere artiesten en platenmaatschappijen zich van Spotify terugtrekken om de dienst te laten stoppen met het verspreiden van desinformatie over corona.”

Spotify zegt in een reactie het belsuit van Young te betreuren en dat ze sinds het begin van de pandemie al 20.000 podcasts die over corona handelen hebben verwijderd. De muziekgigant legt niet uit waarom ze dan voor 200 miljoen dollar een contract sloten met de notoire verspreider van desinformatie Joe Rogan. De podcast van Rogan wordt exclusief op Spotify aangeboden.

Love the clowns who are laughing as if Neil Young ever thought Spotify would drop Joe Rogen. The guy took a stand, put his money where his mouth is. Forced a shitty company to make a true colors-revealing decision. This is just one of the many reasons Neil is an all-timer.

— scharpling (@scharpling) January 27, 2022