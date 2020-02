Staatsloze Britse man zwerft al weken rond in Brussel

Een Britse man heeft geen toegang meer tot het Verenigd Koninkrijk, nadat hij op 20 januari terugkwam van een vakantie in Bulgarije met zijn vrouw. Zijn paspoort werd zonder waarschuwing ingetrokken door het Home Office en de man is daarmee staatloos verklaard.

Fatush Lala (33), die al 19 jaar de Britse nationaliteit heeft, mocht van grensbeambten niet aan boord gaan van een vliegtuig op de luchthaven van Brussel. De Londenaar leeft nu al meer dan 3 weken gedwongen op straat in de Belgische hoofdstad. Hij zegt dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd in zijn pogingen de situatie recht te zetten. Het Home Office heeft niet gereageerd op een brief van Labour-politicus David Lammy, die een week geleden is verzonden.

Lala, oorspronkelijk geboren in Servië, zei dat hij naar de Britse ambassade in België is gegaan om hulp te zoeken, maar dat hem daar werd verteld dat zijn Britse paspoort niet langer geldig is. Zijn identiteitsbewijs werd in beslag genomen, waardoor hij nu officieel geen nationaliteit meer heeft. De vrouw van Lala is zo lang mogelijk bij hem gebleven, maar uit angst voor de gevolgen van de Brexit, op 31 januari teruggegaan.

My constituent Fatush Lala, who had a British passport, has been made stateless by the Home Office without warning on return from holiday. He's now stranded & homeless in Brussels. It's inhumane and illegal for any country to make its citizens stateless.https://t.co/s9inGddNZn — David Lammy (@DavidLammy) February 13, 2020

Hij verklaart aan Independent dat het ambassadepersoneel hem vervolgens adviseerde om bij een daklozenopvang aan te kloppen, waar hij 7 uur moest wachten voordat hij te horen kreeg dat hij niet in aanmerking kwam voor hulp omdat hij niet aan het migrantenprofiel voldeed.

Home Office-advocaten zetten routinematig ‘juridisch ondeugdelijke’ argumenten in, schrijft Independent. Zo zou Lala al op 5 december een brief hebben ontvangen van het Home Office, met de mededeling dat zijn paspoort is ingetrokken – maar deze brief werd naar het verkeerde adres verstuurd en hem dus nooit heeft bereikt.

Volgens Independent staat er in de brief dat zijn Britse paspoort “niet had mogen worden uitgegeven”, op basis van het feit dat hij naturaliseerde met een identiteit die “in strijd is met zijn ware identiteit”. Er staat dat hij zei dat hij in 1986 in Servië is geboren, maar het Home Office zegt dat hij in 1985 in Albanië is geboren. De brief geeft geen verdere uitleg over hoe het Home Office deze informatie heeft verkregen. Het document mag hij niet gebruiken als identiteitsbewijs om weer terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.

