Staatssecretaris Mona Keijzer besmet met het coronavirus

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, is besmet met het coronavirus. Dat heeft ze via Twitter bekend gemaakt. “Geen zorgen; ik voel mij goed.” Ze gaat in thuisisolatie.

Ik ben positief getest op corona. Geen zorgen; ik voel mij goed. Uiteraard zit ik in thuisisolatie en doe ik dus de komende tijd mijn werk via de digitale weg. — Mona Keijzer (@MonaKeijzer) March 22, 2021

Het is nog onduidelijk of de besmetting gevolgen heeft voor andere kabinetsleden. Keijzer (CDA) was vrijdag aanwezig bij de ministerraad. Eerder die week moest minister Hugo de Jonge in thuisquarantaine gaan nadat de CoronaMelder app hem informeerde dat hij in contact was geweest met een besmet persoon. Zaterdag bleek uit een test dat hij niet besmet is geweest.

In november raakte Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie, besmet. Premier Rutte heeft eerder verklaard dat hij zich nog niet heeft laten vaccineren.