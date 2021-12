Stafchef Trump had presentatie met plannen voor staatsgreep

Mark Meadows, de voormalige stafchef van Donald Trump, had een Powerpoint-presentatie met ideeën voor een staatsgreep. Hij heeft het bestand overgedragen aan de commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari, meldt The Guardian.

Het document met de naam ‘Election Fraud, Foreign Interference & Options for 6 Jan’ werd al voor de bestorming gemaakt. Verscheidene Republikeinse senatoren en afgevaardigden zouden de Powerpoint op 4 januari hebben gezien.

De presentatie bevat aanbevelingen waarmee Trump op basis van complottheorieën en andere leugens de noodtoestand kan uitroepen en president kan blijven. Een van de plannen was om alle elektronisch uitgebrachte stemmen ongeldig te verklaren. Ook wordt het idee geopperd om Mike Pence op 6 januari te laten ingrijpen bij de formele goedkeuring van de verkiezingsuitslag.

De adviezen zijn gebaseerd op de onterechte aanname dat er bij de verkiezingen sprake was van grootschalige fraude. De opsteller van het document schrijft onder meer over Chinese inmenging waardoor de uitslag in acht belangrijke staten niet meer te vertrouwen zou zijn.

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Rosen en zijn voorganger Bill Barr, allebei benoemd door Trump, hadden ruim voor 6 januari al vastgesteld dat er geen enkel bewijs is voor noemenswaardige verkiezingsfraude.

Meadows was desondanks erg enthousiast over de presentatie, zo blijkt uit een sms die hij stuurde in reactie op de plannen voor een staatsgreep: “I love it.”