Statenlid Robert Koevoets verlaat Forum voor Democratie per direct

Statenlid Robert Koevoets van Forum voor Democratie stapt per direct uit de fractie en zegt zijn lidmaatschap op. Hij zegt zich niet langer thuis te voelen bij de partij. Nu Koevoets vertrekt verliest FvD Zeeland in een jaar een twee Statenleden. Koevoets heeft nu plannen om als eenmansfractie verder te gaan, meldt omroep Zeeland.

Volgens Koevoets heeft de landelijke partijleiding weinig interesse in de provinciale politiek. Hoe de partij is omgegaan met het dossier rond de marinierskazerne is daar naar zijn mening een een voorbeeld van. “Dit kabinet belazert de provincie schaamteloos. Dan moet je er gewoon staan als oppositiepartij.”

“Enkele jaren geleden heb ik mij met enthousiasme aangesloten bij wat ik zag als een jonge en verfrissende democratische beweging”, zegt Koevoets tegen omroep Zeeland. Maar hij herkende zich de laatste tijd steeds minder in de organisatie van de partij, “de manier waarop er met mensen wordt omgegaan en de wijze waarop de publieke aandacht wordt gezocht via Twitter.”

Ondanks zijn vertrek wil hij net als FvD democratische vernieuwingen, het herinvoeren van een referendum, klimaat en immigratie. Voorlopig gaat hij door als zelfstandig Statenlid.

Opstapper nummer 34 bij Forum voor Demagogie. Euhh: Democratie. Mijn fout .. Heeft er ook geen zin meer in 'met deze organisatie'. "De manier waarop er met mensen wordt omgegaan en de wijze waarop de publieke aandacht wordt gezocht via Twitter"..https://t.co/1riEExpJvY — Ton Aarts (@ton_aarts) February 24, 2020

Fractievoorzitter Fred Walravens vindt het ‘vervelend’,’verrassend’ en ‘hartstikke jammer’ dat Koevoets uit de partij vertrekt. Met de kritiek van Koevoets, kan Walravens volgens omroep Zeeland niets. “Het ontstijgt de provinciale politiek, want hij stoort zich vooral aan de manier waarop de partij zich landelijk manifesteert”, zegt Walravens. “En daar kunnen wij niet veel mee.”

De fractievoorzitter wil Koevoets vragen zijn zetel terug te geven, in plaats van hem zelf te houden. “De kiezers hebben toch op Baudet en Hiddema gestemd toen ze onze namen aanvinkten op het stembiljet.”

In augustus 2019, vijf maanden na de Provinciale Statenverkiezingen, stapte een ander FvD-Statenlid Robert Brunke al uit de Zeeuwse fractie. Ook hij ging zelfstandig verder en is nu leider van Partij Pro Zeeland.

De partij heeft nu nog 3 zetels over in Provinciale Staten, en zijn nu niet de derde grootste partij maar de vijfde. Vlak na de Statenverkiezingen was FvD samen met de SGP nog de tweede grootste fractie in Provinciale Staten.

cc-foto: Screenshot YouTube