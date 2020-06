Steeds meer Amerikanen willen de politie afschaffen en dat gaat zo

In Minneapolis waar George Floyd door een politieagent om het leven werd gebracht heeft de gemeenteraad besloten het plaatselijke politiekorps te ontbinden. Dat is een radicale stap maar veel Amerikanen zien geen andere oplossing. Ook in andere plaatsen wordt er toe overgegaan of het budget drastisch beperkt. De Amerikaanse politie doet in veel steden namelijk niet wat ze moet doen, namelijk burgers beschermen. Integendeel, veel zwarte burgers zijn als de dood voor de politie.

In deze reportage van het nieuwe programma ’60 in 6′ onderzoekt Wesley Lowery waarom de politie ontmanteld wordt en hoe dat dan in z’n werk gaat.

Waarschuwing: de reportage bevat schokkende beelden.

Geen video? Klik hier.