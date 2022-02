Steeds meer coronamaatregelen worden gedumpt

Denemarken schaft vandaag alle coronamaatregelen af, behalve de inreisregels aan de grenzen. De mondkapjes hoeven niet meer op, de CoronaCheck (nu CoronaToegangsBewijs CTB) hoeft niet meer getoond en het nachtleven gaat weer open. De NOS schrijft:

Volgens premier Mette Frederiksen is Denemarken “door de kritieke fase” heen en kan deze stap nu worden gezet. “We nemen afscheid van beperkingen en verwelkomen het leven zoals we dat vóór corona kenden”, zei ze vorige week. Denemarken had de afgelopen zeven dagen gemiddeld meer dan 40.000 nieuwe besmettingen per dag.

In september nam Denemarken een soortgelijke stap. De snel om zich heen grijpende delta-variant noopte de sociaaldemocraat Frederiksen de maatregelen in het najaar weer opnieuw in te voeren. Haar Finse collega, de eveneens sociaaldemocratische Sanna Marin, wil ook van de maatregelen af. De Finse regering overlegt woensdag of de versoepeling verder wordt doorgezet. Volgens Marin moet er een betere balans gevonden worden tussen de beperkingen die aan de samenleving zijn opgelegd en de “relatief hoge druk” die de pandemie op de zorg uitoefent. “Daarom wil zo snel mogelijk van de maatregelen af.”

De Finse minister van Justitie Anna-Maja Henriksson, van de SFP een partij die de belangen van de Zweeds sprekende minderheid in het land vertegenwoordigt, stelt dat het CTB moet worden afgeschaft. Volgens Henriksson is het niet langer te rechtvaardigen het controlemiddel in te zetten. Het werd ingevoerd vanuit het idee dat vaccinaties de pandemie tot een einde zouden brengen, zegt ze. “Met de omikron-variant gaat het niet meer om het voorkomen van besmettingen maar om het tegengaan van de ernstige gevolgen van de ziekte.” De noodzakelijkheid om het middel in te zetten vervalt daarmee en verdere toepassing is ongewenst omdat het indruist tegen de basale rechten van ongevaccineerde burgers. Ook de minister van Volksgezondheid wil er vanaf, meldt de Finse publieke omroep.

Het vraagstuk wordt voor Nederland extra actueel omdat het CTB voor ruim een half miljoen mensen vrijdag ongeldig wordt. Het gaat om mensen die niet op tijd geboosterd zijn of waarvan de immuniteit na besmetting is afgenomen, schrijft minister Kuipers aan de Kamer. Het CTB is een half jaar geldig na besmetting en 270 dagen na de tweede vaccinatie. Kuipers denkt dat het verlopen van de geldigheid burgers kan overhalen een booster te nemen.

De oppositie in de Tweede Kamer wil een debat over het verlopen van het CTG. Een aantal partijen, zoals de SP, wil ook dat het wetsvoorstel voor 2G wordt ingetrokken. GroenLinks en regeringspartij ChristenUnie scharen zich daar achter.

