Stel met mondkapjes uit restaurant gezet omdat ze baby willen beschermen

Een restaurant in Texas heeft een man en vrouw uit de zaak gezet omdat ze mondkapjes droegen. Volgens de eigenaar van Rowlett’s Hang Time overtrad het echtpaar de regels: mondmaskers zijn niet toegestaan in zijn restaurant.

Op Facebook schrijft Natalie Wester dat zij en haar man mondkapjes dragen om hun vier maanden oude baby te beschermen. Het kind heeft een verzwakt immuunsysteem: hij heeft cystic fibrosis (CF). Het echtpaar is gevaccineerd, maar om de kans op een besmetting verder te verkleinen dragen ze mondkapjes als ze uit eten gaan.

“Als mijn zoon covid zou krijgen, zou hij in het ziekenhuis opgenomen moeten worden”, legt Wester uit op Facebook. Het restaurant was echter niet te vermurwen en dwong Wester en haar man om te vertrekken. De eigenaar verdedigt zijn beleid door te verklaren dat het restaurant zijn bedrijf is en dat hij dus het recht heeft om elke klant te weigeren.