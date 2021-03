‘Stem op een vrouw’ weer succesvol, met dank aan linkse kiezers

De actie Stem op een vrouw heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe Tweede Kamer meer vrouwen telt dan de vorige. Twee, om precies te zijn. Bij nieuwkomer Volt bemachtigde Marieke Koekkoek een zetel, bij GroenLinks Kauthar Bouchallikht en Lisa Westerveld, maar bij die partij betekent het dat een andere vrouw – Suzanne Kröger – haar plek moet afstaan.

Het principe van Stem op een vrouw is simpel: kijk in de peilingen hoeveel zetels een partij verwacht te krijgen, stem vervolgens op een vrouw op een ogenschijnlijk onverkiesbare plek op de lijst. Koekkoek stond op plek 4, Volt behaalde 3 zetels, pech voor Ernst Boutkan. Bouchallikht en Westerveld stonden op plekken 9 en 10, GroenLinks wist maar 8 zetels te behouden. Exit Paul Smeulders en dus ook Suzanne Kröger. Het aandeel vrouwen in de Kamer stijgt gestaag, van 31 procent voor de verkiezingen, naar 39 procent nu.

In gesprek met Trouw laat oprichter van Stem op een vrouw Devika Partiman zien dat die zetelwinst voor vrouwen uit de linkerhoek komt. Ter vergelijking: 50 procent van GroenLinks-stemmers kozen voor een vrouw, bij de VVD was dat nog geen 10 procent. Ook de vertegenwoordiging aan de rechterkant van het politieke spectrum laat te wensen over: ‘Bij linkse en middenpartijen is het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer inmiddels 48 procent. Bij rechtse en conservatieve partijen is het 33 procent.’