Sterke toename in baby’s die in het ziekenhuis belanden in omikron-hotspot

Kinderen onder de twee jaar vormen 10 procent van het aantal ziekenhuisopnames in Tshwane, het epicentrum van de omikron-variant in Zuid-Afrika, meldt onder meer persbureau Bloomberg op basis van een verklaring van het National Institute for Communicable Diseases. Veel is nog onzeker maar “het lijkt er op dat in de vroege deel van de golf meer kinderen in het ziekenhuis belanden dan eerder.”

“De zeer jonge kinderen hebben een onvolwassen immuunsysteem en zijn niet gevaccineerd, dus ze lopen meer risico,” aldus dr Waasila Jassat. Volgens haar is de toename mogelijk deels te wijten aan toegenomen bezorgdheid bij de ouders die daardoor eerder hulp zoeken. “Mensen komen nu waarschijnlijk vaker uit voorzorg omdat er bij behandeling thuis iets mis kan gaan, zeker bij zeer jonge kinderen omdat bij hen het sterftecijfer hoger is.” Later deze week moet een onderzoek meer duidelijkheid bieden. Jonge kinderen kunnen vooralsnog niet gevaccineerd worden.

In Tswane zijn 52 kinderen onder de 2 jaar opgenomen die besmet zijn met het coronavirus. Een van hen is overleden. Of het gaat om besmettingen met de omikron-variant, die het ziektebeeld in de regio nu domineert, is nog niet vastgesteld.

Nog veel is onduidelijk over de ernst van de nieuwe variant. Artsen stellen dat patiënten mildere symptomen vertonen dan bij andere varianten maar dan gaat het specifiek om gezonde volwassenen. Die kampen wel met extreme vermoeidheid maar hebben bijvoorbeeld geen last van smaak- en reukverlies.