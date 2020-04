Studentenprotest op Malieveld: compensatie voor studievertraging

Twee studenten van de vorige week opgerichte Studentconsumentenbond hebben woensdagmiddag gedemonstreerd op het Malieveld. Zij deden dat naar eigen zeggen namens 15.700 studenten die hebben laten weten dat ze in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis.

De Studentenconsumentenbond wil compensatie voor studenten die studievertraging oplopen of inkomen zijn kwijtgeraakt. “Ondanks de grote inspanningen van docenten, is studievertraging voor velen onoverkomelijk door gesloten bibliotheken, studieplekken of laboratoria”, schrijven zij in een verklaring. De Studentenconsumentenbond wil daarom een half jaar collegegeld terug uit het noodfonds.

De studenten vinden het oneerlijk dat studenten met flex- en nulurencontracten geen aanspraak kunnen maken op overheidssteun, terwijl de overheid wel miljarden uittrekt om KLM overeind te houden. “Studenten zijn de toekomst van Nederland.”

Eerder riepen FNV Young & United en de Landelijke studentenvakbond (LSVb) de overheid al op om met een oplossing te komen voor studenten die financieel in de problemen zijn gekomen. De bonden waarschuwen dat sommige studenten hun huur of boodschappen niet meer kunnen betalen, schrijft de NOS:

Een aantal fracties in de Tweede Kamer deelt de zorgen. Studenten zouden gemiddeld 530 euro per maand mislopen. Veel studenten hebben flexwerk en zitten al twee maanden zonder inkomsten. Vaak hebben ze een nulurencontract, zijn ze uitzendkracht of schijnzelfstandige.