Superrijken smeken om hogere belastingen ter bestrijding coronacrisis

Een groep van 83 van ’s werelds rijkste mensen roept regeringen op om de belastingen voor hen en de rest van de gefortuneerde elite permanent te verhogen. Met het geld moet de coronacrisis bestreden worden.

Onder de ondertekenaars Jerry Greenfield, oprichter van het ijsmerk Ben & Jerry’s en Abigail Disney, erfgenaam van de gelijknamige amusementskeizer. Nederlandse ondertekenaars van de oproep zijn ict-miljonair Frans Meijer en Robert Schram. In de open brief getiteld ‘Millionaires for Humanity’ schrijven ze onder meer:

Nu Covid-19 de wereld treft, hebben miljonairs als wij een kritieke rol te spelen in het helen van onze wereld. Nee, wij zijn niet degenen die voor de zieken zorgen op de intensive care afdelingen. We besturen niet de ambulances die de zieken naar de hospitalen brengen. We vullen de vakken niet in supermarkten noch bezorgen we maaltijden huis aan huis. Maar we hebben geld, heel veel. Geld dat nu en de komende jaren dringend nodig is terwijl de wereld herstelt van de crisis.

Vandaag vragen wij, de ondergetekende miljonairs, aan onze regeringen om de belastingen voor mensen zoals wij te verhogen. Substantieel. Permanent.

De gevolgen van deze crisis zullen decennia duren. Het kan een half miljard mensen tot armoede brengen. Honderden miljoenen mensen zullen hun banen verliezen omdat bedrijven sluiten, sommige voorgoed. Er zijn nu al bijna een miljard kinderen die niet naar school gaan, velen zonder toegang tot de middelen die ze nodig hebben om te kunnen leren. En natuurlijk is het gebrek aan ziekenhuisbedden, mondmaskers en beademingsapparatuur een pijnlijke, dagelijkse herinnering aan de inadequate investeringen in gezondheidszorg over de hele wereld.

De problemen die veroorzaakt en blootgelegd worden door Covid-19 kunnen niet opgelost worden met liefdadigheid, hoe genereus die ook mag zijn. Regeringsleiders moeten hun verantwoordelijkheid nemen om fondsen los te maken die nodig zijn en die eerlijk te besteden. We kunnen zorgen dat we adequaat onze gezondheidszorg, onderwijs en zekerheid bekostigen, middels een permanente belastingverhoging voor de rijkste mensen ter wereld, mensen zoals wij.

Wij zijn de mensen die werken in de frontlinies in deze wereldwijde strijd veel verschuldigd. De meeste vitale beroepen worden onderbetaald voor de last die zij dragen. In de voorhoede van deze strijd bevinden zich de zorgmedewerkers, van wie 70 procent vrouw is. Zij gaan dagelijks in hun werk de confrontatie aan met het dodelijke virus, terwijl ook nog het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor het onbetaalde werk thuis op hun schouders rust. De risico’s die deze moedige mensen dagelijks willens en wetens nemen, om voor de rest van ons te kunnen zorgen, vereisen van ons dat we een nieuwe, echte betrokkenheid tonen, naar elkaar en naar datgene wat van echt belang is.

Onze onderlinge verbondenheid is nooit duidelijker geweest. We moeten onze wereld opnieuw in balans brengen voordat het te laat is. Er zal geen andere kans komen om dit goed voor elkaar te krijgen.

Anders dan tientallen miljoenen mensen over de hele wereld, hoeven wij niet bang te zijn dat we onze banen, onze huizen en onze middelen om onze gezinnen te onderhouden, verliezen. Wij strijden niet in de voorste linies van deze noodtoestand en we maken ook minder kans er slachtoffer van te worden.

Dus alstublieft: Belast ons. Belast ons. Belast ons. Belast ons. Het is de juiste keuze. Het is de enige keuze.

Het mensdom is belangrijker dan geld.

De oproep, een initiatief van onder meer Oxfam en de Club van Rome, is niet voor niets nu gepubliceerd. Komend weekeinde vergaderen in Jeddah de ministers van financiën en directeuren van de centrale banken van de G20-landen. De coronacrisis zorgt voor een enorme toename in ongelijkheid. Terwijl de midden- en lage inkomens veelal zwaar lijden, zien de allerrijksten hun vermogen spectaculair groeien. De rijkste man ter wereld, Amazon-oprichter Jeff Bezos, werd dit jaar 75 miljard dollar rijker. Hij heeft 100 miljoen daarvan aan goede doelen besteed. Er zijn meer dan een half miljoen ultrarijken op aarde met ieder een vermogen van meer dan 30 miljoen dollar.

