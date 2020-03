Sussende Republikeinen verdienden stiekem aan coronavirus

Meerdere Amerikaanse senatoren van de Republikeinse partij hebben hun voorkennis over het coronavirus gebruikt, om zichzelf te verrijken. Nadat ze werden ingelicht over het virus, ruim voor het publiek op de hoogte werd gesteld, verhandelden ze voor miljoenen dollars aan aandelen. Tegelijkertijd bleven enkelen van hen publiekelijk het gevaar van een dreigende pandemie bagatelliseren.

Een van de senatoren is Richard Burr uit North-Carolina. Als voorzitter van de Commissie inlichtingendiensten in de Amerikaanse senaat, werd hij al in januari op de hoogte gebracht van de dreiging van het coronavirus. Tussen eind januari en half februari verkochten hij en zijn vrouw voor bijna 1,7 miljoen dollar (ruim 1,5 miljoen euro) aan aandelen, ontdekte ProPublica. Veel van die aandelen waren in vastgoedbedrijven in het bezit van hotels. Twee weken na de laatste verkoop hield Burr een toespraak in Washington, waarin hij sprak over de grote gevaren van het virus, en waarschuwde voor sluiting van scholen en reisbeperkingen.

Een andere senator, Kelly Loeffler uit Georgia, is getrouwd met de voorzitter van de aandelenbeurs in New York, Jeffrey Sprecher. In dezelfde periode als Burr waren ook zij actief op de beurs, maar dan als kopers. Zo kochten ze een flink pakket aandelen in technologiebedrijf Citrix, dat onder andere software aanbiedt voor thuiswerkers. Het aandeel Citrix is sinds de uitbraak van het coronavirus omhoog geschoten. Ook Loeffler was aanwezig bij de briefing over het virus in de senaat.

Inmiddels zwelt de roep om aftreden van de senatoren aan. Daarnaast lopen de politici ook risico op strafvervolging, aangezien aandelenhandel met voorkennis strafbaar is. Hoofd van de Commissie ethiek van de Amerikaanse overheid Walter Shaub heeft al laten weten dat er een onderzoek moet plaatsvinden. Via Twitter liet hij weten: “We hebben politici in het centrum van de overheid die hun eigen belangen beschermen terwijl de ramp dichterbij komt bij gewone Amerikanen die zullen lijden en sterven.”

Bron: The Guardian, The Daily Beast / cc-foto: Wikipedia