Sylvana Simons dient klacht in tegen Ockje Tellegen

BIJ1 heeft woensdag bij presidium van de Tweede Kamer een klacht ingediend tegen Ockje Tellegen die eerder deze week uit haar plaat ging toen Sylvana Simons tijdens het emancipatiedebat een punt van orde wilde maken over intimidatie door PVV’er Harm Beertema. In een verklaring schrijft BIJ1:

Van een voorzitter mag je verwachten dat deze onpartijdig en fatsoenlijk – gelijkwaardig en rechtvaardig – een vergadering leidt. BIJ1 vraagt in de brief welke stappen zullen worden genomen om de Kamervoorzitters te trainen in fatsoenlijke en onpartijdige bejegening van Kamerleden, hun kennis over het Reglement van Orde, en de de-escalerende tools die zij kunnen inzetten op het moment dat een lid aangeeft zich in diens veiligheid aangetast te voelen.

Simons neemt het VVD’er Tellegen kwalijk dat ze zo tekeer ging tijdens een debat over emancipatie. “De uitspraak dat ‘dit is hoe wij het hier al jaren doen!’ geeft juist weer waarom emancipatie op zoveel gebieden in ons land achterblijft.” Volgens de partijleider van BIJ1 zagen haar kiezers “in de uitbarsting van mevrouw Tellegen de marginaliserende gedragingen en uitingen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen.”