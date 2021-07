Sympathisanten eisen eerherstel van BIJ1 voor Quinsy Gario

Vooraanstaande activisten uit de antiracisme beweging, als onder meer Anousha Nzume en Mitchell Esajas, hebben een steunbetuiging aan Quinsy Gario gepubliceerd. Het bestuur van BIJ1 is een royementsprocedure tegen hem gestart nadat een advocatenbureau op verzoek van de partij een rapport over hem heeft uitgebracht. Wat er in dat rapport staat is niet bekend, ook niet bij Gario zelf. Het zou gaan om “signalen van onveiligheid”.

De sympathisanten bekritiseren de handelwijze van het bestuur en stellen dat de gekozen bewoordingen “veel schade hebben gedaan aan de goede naam van Gario.” Met name wordt verweten dat pas in een later stadium duidelijk werd gemaakt dat er geen sprake was van “Me Too-achtige” beschuldigingen. “Daarom is eerherstel noodzakelijk.” De steunbetuigers, een verzameling van onder meer academici, activisten, kunstenaars en hulpverleners, eisen ook dat de schorsing van Gario per direct ongedaan wordt gemaakt.

De steunbetuiging bevat daarnaast nog explosieve kritiek. Zo wordt gewag gemaakt van “meerdere signalen over hoe kritische partijleden worden behandeld”. En wordt partijleider Sylvana Simons verweten dat ze niets van zich heeft laten horen. Simons verklaarde enkele uren voor het uitbreken van de crisis in de partij dat ze een week vrij nam. “Wij verwachten dat zij leiderschap toont in deze crisis.”

Zaterdag vergadert de partij over de situatie rond Gario. Hijzelf houdt vrijdagavond een online ontmoeting, zo maakte hij via Instagram en Twitter bekend. “Om alle berichtgeving te adresseren nodig ik alle leden van BIJ1 die meer willen weten uit voor een gesprek morgenavond. Ik licht dan ook mijn amendementen toe.”

Uit interne stukken blijkt dat Gario voor de partijvergadering een hele reeks voorstellen heeft gedaan die door het partijbestuur vrijwel allemaal zijn afgewezen. Zo wilde Gario een verbod op dubbelfuncties om te voorkomen dat fractiemedewerkers en volksvertegenwoordigers in het bestuur plaats kunnen nemen. Ook verzette hij zich tegen het aanscherpen van de toelatingsprocedure voor nieuwe afdelingen. Tegenover Trouw heeft hij verklaard “dat de afgelopen tijd geprobeerd is om “mijn bestaan binnen de partij te bemoeilijken.” Hij had juist zelf ‘pestgedrag en machtsmisbruik’ binnen de partij aan de kaak willen stellen, al wil hij er niet over speculeren of dat een reden is waarom hij uit de partij is gezet.”

De kwestie rond Gario heeft voor een schisma in de partij gezorgd. Onder meer Mariam El Maslouhi, bestuurslid van de afdeling Den Haag, is zeer gebelgd over de wijze waarop door het bestuur met iemand als Quinsy Gario wordt omgesprongen. “Als een lid van @PolitiekBIJ1 en bestuurslid van Bij1 Den Haag heb ik al snel mogen meemaken hoe sommige mensen bij Bij1 niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen.”

Ik ben in shock over hoe Quinsy Gario wordt behandeld door @PolitiekBIJ1 Als een lid van @PolitiekBIJ1 en bestuurslid van Bij1 Den Haag heb ik al snel mogen meemaken hoe sommige mensen bij Bij1 niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen. — Mariam El Maslouhi – مريم المصلوحي (@mariammaslouhi) July 19, 2021

Tweehonderd leden stuurden een brief aan het partijbestuur waarin kritische vragen over de gang van zaken worden gesteld.

Daartegenover staat bijvoorbeeld Sandra Salome, voorzitter van de Bij1-afdeling Rotterdam, die zich juist achter de aanklagers van Gario schaart volgens het devies ‘geloof het slachtoffer’. “Ook als de “dader” iemand is waar je altijd zo tegenop keek.” Die tweet kreeg opvallend veel likes.