Tabakslobby wist dankzij VVD anti-rookakkoord de nek om te draaien

De tabakslobby heeft dankzij de VVD flinke invloed uitgeoefend op het opstellen van het Nationaal Preventieakkoord, ondanks dat zij bij de onderhandelingen niet aan tafel mochten zitten. Dat ontdekte journalistiek onderzoeksplatform Roken (FTM). In het akkoord staan afspraken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken.

De onderhandelingen werden gevoerd door politiek en vertegenwoordigers van de levensmiddelenindustrie. Ook de alcoholindustrie zat aan tafel, de tabaksindustrie was expliciet niet welkom. Er werd onder meer gesproken over het verhogen van de accijns en over de verkoop en het uitstallen van rookwaar in winkels. Tijdens de gesprekken moest de volksgezondheid leidend zijn.

De tabakslobby zocht steun bij werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB-Nederland, belangenorganisatie voor supermarkten CBL en de detailhandel. Uiteindelijk was het de VVD die zijn stempel drukte op de onderhandelingen en vond dat ondernemersbelangen niet mochten lijden onder de volksgezondheid. Als gevolg werden de geplande accijnsverhogingen stevig afgezwakt en werden tabakszaken en kleine winkeliers met een hoge tabaksomzet uitgezonderd van het verbod op uitstallen van rookwaar.

Als gevolg van de afzwakking van het akkoord is het vrijwel zeker dat de maatregelen onvoldoende zijn om de doelstellingen te halen. Het voornemen was om in 2040 minder dan 5 procent rokers te hebben in Nederland. Onder die rokers zou geen enkele jongere meer moeten zijn.