Talloze sites onbereikbaar door grote internetstoring

Door problemen bij de Amerikaanse cloud-dienst Fastly waren talloze sites dinsdag kort na het middaguur niet of moeilijk bereikbaar. Onder meer de sites van de BBC, The Guardian, The New York Times, CNN, Reddit en de Britse overheid waren offline. Ook diensten als Twitter hadden te kampen met problemen. Zo werden berichten en afbeeldingen niet goed weergegeven.

Rond 13.00 uur waren de problemen weer verholpen.

It's not just you…

This is the reason why LOTS of websites won't load right now: https://t.co/ChM6gYrNif#internetdown pic.twitter.com/K72klueYNR

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 8, 2021