Tamara van Ark (VVD) wordt nieuwe minister voor Medische Zorg

VVD’er Tamara van Ark volgt de PvdA’er Martin van Rijn op die in maart in allerijl tot minister van Medische Zorg werd benoemd. Van Rijn nam die taak op zich nadat minister Bruno Bruins aan het begin van de coronacrisis opstapte wegen oververmoeidheid. Van Rijn treedt op 9 juli terug, meldt de NOS.

Van Ark is nu staatssecretaris van Sociale Zaken. Deze week loodste ze de omstreden Wajong harmonisatie door de Eerste Kamer. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor onder meer kinderopvang, armoedebestrijding en schuldhulpverlening en de Wajong. Wie haar in die functie opvolgt is nog niet bekend.

Beeld: Ministerie Sociale Zaken