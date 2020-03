Tekort aan mondkapjes: Centrum Tandheelkunde stelt behandelstop in

Het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) behandelt vanaf aankomende donderdag alleen nog spoedgevallen en lopende behandelingen. Uit angst voor het coronavirus is er een run ontstaan op mondkapjes, waardoor de ACTA nu een tekort heeft. Dat meldt het Parool.

Er zijn nog wel mondkapjes aanwezig op het ACTA, maar omdat de tandartsen willen voorkomen dat ze helemaal zonder komen te zitten, is de noodmaatregel ingesteld. Volgens protocol zijn tandartsen verplicht een mondkapje te gebruiken.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn producten als mondkapjes en reinigende handgels nog maar moeizaam verkrijgbaar. Dit terwijl vooral voor mondkapjes geldt dat ze nauwelijks bescherming bieden tegen het virus. Het RIVM schrijft over het gebruik ervan:

In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen, als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond, en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid.