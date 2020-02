Temperatuur in Antarctica stijgt voor het eerst boven de 20 graden

Antarctica heeft voor het eerst een temperatuur van meer dan 20 graden geregistreerd. Volgens The Guardian beschrijven wetenschappers de meting van 20,7 graden op Seymour Island als “ongelooflijk en abnormaal”.

De 20,7 graden die op 9 februari door Braziliaanse wetenschappers op Seymour Island werd vastgelegd, was bijna een volledige graad hoger dan het vorige record van 19.8 graden op Signy Island in januari 1982. De gegevens zijn nog niet bevestigd door de Wereld Meteorologische Organisatie, maar zijn consistent met een zichtbare bredere trend op het schiereiland en de nabijgelegen eilanden, waar het sinds het pre-industriële tijdperk met bijna 3 graden is opgewarmd, een ongekende temperatuurstijging.

20,7°C on Seymour Island off Antarctica… https://t.co/OiIdlQIl6A — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 13, 2020

Het record is in slechts twee dagen verbroken, nadat er op de Esperanza Basis, een Argentijns onderzoeksstation, een temperatuur van 18,3 graden werd geregistreerd.

De effecten van klimaatverandering variëren over het continent. Op Antarctica ligt zo’n 70 procent van het zoet water op aarde opgeslagen in de vorm van sneeuw en ijs. Wanneer al dat ijs en sneeuw smelt, zou de zeespiegel met 50 tot 60 meter stijgen. VN-wetenschappers voorspellen dat oceanen tegen het einde van deze eeuw tussen de 30 en 110 centimeter zullen stijgen, afhankelijk van menselijke inspanningen om de uitstoot te verminderen en de gevoeligheid van ijskappen.

Stark images out of the northern region of Antarctica reveal a barren landscape nearly devoid of snow and ice following record-setting temperatures last week. https://t.co/lIVT9r6E90 pic.twitter.com/JRcTzGJZCh — ABC News (@ABC) February 12, 2020

Tijdens een recente reis met Greenpeace zagen verslaggevers van the Guardian gletsjers die zich meer dan 100 meter hebben teruggetrokken in Discovery Bay. Ook zagen zij grote stukken land op King George Island waar de sneeuw in iets meer dan een week volledig wegsmolt en slechts donkere rotsen achterliet.

Hoewel het ijs elke zomer wegsmelt, constateren wetenschappers dat het de laatste jaren een stuk sneller gaat, met temperaturen die in de winter sneller stijgen. Aangenomen wordt dat dit te maken heeft met het verdwijnen van stormbandpinguïnkolonies, die met meer dan 50 procent zijn afgenomen.