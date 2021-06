Terroristische aanslag op moslims: vier doden, jongen (9) in ziekenhuis

Bij een aanslag met een pick-up truck zijn zondag vier moslims doodgereden in de Canadese stad London. Syed Afzaal (46), zijn echtgenote Madiha Salman (44), hun 15-jarige dochter Yumnah Afzaal en de moeder van Syed overleden. Het 9-jarige zoontje van het omgekomen echtpaar, Faez, raakte bij de aanslag gewond. Hij ligt in het ziekenhuis.

Volgens de politie was er sprake van een vooropgezette actie. De 20-jarige verdachte van de aanslag, Nathaniel Veltman, handelde uit moslimhaat. “We gaan ervan uit dat de slachtoffers het doelwit waren vanwege hun islamitische geloof”, aldus Paul Waight van de politie van London.

De Canadese premier Justin Trudeau spreekt op Twitter zijn afschuw uit over de aanslag. “We zullen alles blijven doen om islamofobie te verslaan, en we zullen er zijn voor de mensen die rouwen.”

I spoke on the phone this evening with @LdnOntMayor and @NTahir2015 about the hateful and heinous attack that took place in London, Ontario yesterday. I let them know we’ll continue to use every tool we have to combat Islamophobia – and we’ll be here for those who are grieving.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 8, 2021