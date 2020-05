Terwijl de media enkele jaren terug nog volop spraken over de ‘bezorgde burgers’ van Pegida die zich ‘terecht zorgen’ zouden maken om de invloed van moslims op de Duitse samenleving, wijst de praktijk nu anders uit. Pegida heeft zich ontpopt tot een broeinest van rechtsextremisme, de stroming die zich nu verzet tegen de lockdown terwijl Duitse moslims zich met medeburgers inspannen om het coronavirus te bestrijden.

Duitse rechtsextremisten hebben in de oostelijke deelstaat Saksen op Hemelvaartsdag de aanval geopend op politieagenten die poolshoogte kwam nemen vanwege een melding over ordeverstoringen. De aanvallers bekogelden de politie met flessen, houten stokken en ijzersen pijpen terwijl ze ‘Sieg Heil’ riepen. De politie van Dresden voerde daarop huiszoekingen uit waarbij onder andere oefenhandgranaten, messen, drugs en propagandamateriaal in beslag werden genomen. Er zijn meer dan 30 arrestaties verricht voor onder meer mishandeling en bedreiging.

Ondertussen maken de autoriteiten zich zorgen over lockdown protesten van rechtsextremisten en complotdenkers die komend weekeinde verwacht worden. “Als radicale extremisten en antisemieten demonstraties gebruiken om haat en verdeeldheid te zaaien dan moet iedereen veel meer afstand dan anderhalve meter van hen nemen,” verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in een interview.

Ondertussen prees president Frank-Walter Steinmeier de Duitse moslims vrijdag voor hun voorbeeldige gedrag tijdens de Ramadan. Voor moslims zijn de lockdown maatregelen extra hinderlijk geweest omdat de Ramadan traditioneel gepaard gaat met veel bijeenkomsten en familiebezoek. Daar moest nu vanaf gezien worden om het coronavirus te bestrijden.

“Ik wil u allen bedanken die zich gehouden hebben aan de strenge maatregelen en hebben bijgedragen aan ons eerste succes in de strijd tegen het virus.” De president beloofde dat er vastberaden opgetreden gaat worden tegen (anti-)religieus gemotiveerd geweld. “Haat en uitsluiting, gewelddadige aanvallen op moslims en tegen moskeeën, worden getolereerd noch toegestaan.”

Op 19 februari vermoordde een rechtsextremist negen mensen van onder meer Turkse en Bosnische afkomst bij een racistische aanslag. Vorig jaar werden er 871 aanvallen op moslims en hun instituties geregistreerd. De president wees er op dat het niet alleen de staat maar ieders verantwoordelijkheid is moslims te beschermen.

Ondertussen helpt een kerk in Berlijn moslims door hen in het gebedshuis te laten bidden

This Berlin church has opened its doors to Muslims, offering more space for Friday prayers during #Ramadan.

via @dw_arabic pic.twitter.com/kEmFaMfFUr

— DW News (@dwnews) May 18, 2020