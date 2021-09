Texas torpedeert rechten van vrouwen en niet-witte Amerikanen

De zuidelijke Amerikaanse staat Texas heeft in een dag de rechten van zowel vrouwen als mensen van kleur gedecimeerd. Onder aanvoering van de Republikeinse partij zijn zowel de abortuswet als de kieswet aangepast, waardoor een abortus nagenoeg onmogelijk wordt en het stemmen voor veel mensen ernstig wordt bemoeilijkt.

Het recht op abortus is al langer in gevaar in een aantal dominant Republikeinse staten. Het meest extreme geval is met ingang van woensdag waarschijnlijk Texas. Daar geldt vanaf nu dat het illegaal is om een zwangerschap af te breken als er een hartslag waarneembaar is. Dit is in veel gevallen al vanaf de zesde week, vaak nog voor de zwangere überhaupt weet dat er een zwangerschap is. Daar komt nog eens bij dat mensen die ondersteuning bieden bij een abortus, voortaan een boete moeten betalen van 10.000 dollar aan de persoon die hen bij de autoriteiten aangeeft. Dat geldt niet alleen voor de medici die de abortus uitvoeren, maar zelfs het aanbieden van een lift naar een abortuskliniek is nu beboetbaar. Texanen krijgen het recht iedereen die ook maar zijdelings betrokken is bij een abortus aan te klagen, met een lucratieve verklikkerspremie in het vooruitzicht.

Het Amerikaanse hooggerechtshof buigt zich binnenkort over de strenge abortuswetten die op meerdere plekken in het land worden uitgerold. Waar andere staten de invoer van de voorgenomen wetten uitstellen tot na dat vonnis, heeft Texas dat niet gedaan. Daarbij geholpen door het hooggerechtshof zelf, dat Texas alle ruimte bood om op de zaken vooruit te lopen. Een uitspraak van het hooggerechtshof wordt op zijn vroegst in juni 2022 verwacht.

Kieswet

Ook de kieswet werd ingrijpend aangepast in Texas, als direct gevolg van de leugens van oud-president Trump over zogenaamde verkiezingsfraude. Volgens de Trump-Republikeinen zijn de vorige verkiezingen gestolen door de huidige president Joe Biden, die onder meer het stemmen per post zou hebben misbruikt om de winst naar zich toe te trekken. Enig bewijs voor die beschuldiging hebben de Republikeinen nooit kunnen leveren en uitvoerig onderzoek ernaar en talloze hertellingen kwamen steeds op hetzelfde uit: Trump heeft een forse nederlaag geleden bij de verkiezingen.

Desondanks passen de Republikeinen nu de kieswet aan: stemmen per post wordt stukken moeilijker gemaakt, onder meer door het toevoegen van een keur aan extra mee te sturen identiteitsbewijzen. Vooral Zwarte Amerikanen in armere gedeelten van de staat worden hierdoor getroffen, omdat zij vaak niet over alle benodigde documenten beschikken. Daarnaast wordt het ook verboden voor stembureaus om 24 uur per dag open te zijn. Bij de laatste verkiezingen stonden bij veel stembureaus lange rijen waardoor mensen soms de hele dag wachtten om hun stem te kunnen uitbrengen. Stemmen vanuit de auto, wat vanwege de coronamaatregelen in veel districten mogelijk gemaakt werd, is vanaf nu ook verboden.

Texas is van oudsher een Republikeinse staat. Het aantal Democratische stemmers neemt er echter toe, vooral in de grote steden waar veel niet-witte Amerikanen wonen. Bij de laatste presidentsverkiezingen wist Trump Texas ternauwernood voor zich te winnen. In de grote steden, zoals Houston, Dallas, Austin en San Antonio wist Democraat Biden wel een grote meerderheid van de stemmen te behalen.