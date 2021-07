Tienduizend staatlozen krijgen alsnog paspoort, mede dankzij Peter R. de Vries

Tienduizend staatlozen die soms al tientallen jaren in Nederland wonen en geen kant op kunnen, komen alsnog in aanmerking voor een paspoort. Dat heeft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, Asielzaken) de Tweede Kamer laten weten. Broekers-Knol zorgde al langer voor grote irritatie bij een deel van de Kamer vanwege haar herhaaldelijke weigering moties hierover uit te voeren. Nu.nl weet te melden dat het mede dankzij de inzet van Peter R. de Vries is, dat de gedupeerden nu toch de Nederlandse nationaliteit krijgen.

De paspoortzaken stammen uit 2007. In dat jaar werd een generaal pardon uitgegeven waardoor 27 duizend asielzoekers een verblijfvergunning kregen. Na vijf jaar kwamen ze in aanmerking voor een Nederlands paspoort. In die vijf jaar paste de Nederlandse overheid echter de regels aan, waardoor zo’n tienduizend pardonners opeens niet meer aan de bizarre voorwaarden voor een paspoort konden voldoen. Bijvoorbeeld omdat ze verplicht een buitenlands paspoort en een geboorteakte moesten overleggen, documenten die veelal in het land van herkomst moeten worden gehaald waar veel asielzoekers nu juist niet meer naartoe konden.

Meerdere opeenvolgende kabinetten weigerden ook maar iets aan de situatie te veranderen. Vorig jaar legden SP-Kamerlid Jasper van Dijk en zijn inmiddels vertrokken CDA-collega Madeleine van Toorenburg Broekers-Knol in de Kamer het vuur aan de schenen, omdat die van de gedupeerde staatlozen moedwillig tweederangsburgers zou maken. Het parlement nam meerdere moties aan om de pardonners een paspoort te geven, maar de VVD-politica legde ze allemaal naast zich neer. Pas in april van dit jaar liet ze weten dat voor een klein deel van de groep de extra voorwaarden kwamen te vervallen, voor het overgrote deel – degenen die ten tijde van het generaal pardon meerderjarig waren – was volgens de staatssecretaris eerst meer onderzoek nodig. Dit tot grote frustratie van het parlement, mensenrechtenorganisaties, én dus Peter R. de Vries.

Nu.nl schrijft dat een van de gedupeerden, Yosef Tekeste-Yemane, zich tot de misdaadverslaggever wendde, die zich in de zaak vastbeet. ‘Deze mensen leven eigenlijk in een soort vacuüm. Alsof je niks voorstelt, nergens bijhoort. Het kan nooit de bedoeling zijn dat mensen op deze manier tussen wal en schip belanden. Dat kan ik niet naast me neerleggen, aldus De Vries die met mediaoptredens, opiniestukken en een petitie de zaak van de pardonners bij het grote publiek onder de aandacht bracht.

Tekeste-Yemane zegt nu tegen Nu.nl:

Het is ongelofelijk dat een dag na de aanslag op Peter deze brief komt. Hij is het geweest, die dit voor tienduizend mensen voor elkaar heeft gekregen. Ik zal hem altijd dankbaar blijven voor wat hij heeft gedaan voor ons. Dit is een man met een groot hart.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat er geen verband is tussen de aanslag op Peter R. de Vries gisteren en het bekendmaken van de beslissing van Broekers-Knol vandaag.