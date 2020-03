Tienduizenden de straat op tegen femicide in Mexico, vandaag vrouwenstaking

In Mexico Stad zijn naar schatting 80.000 demonstranten op de been gekomen om te protesteren tegen femicide, de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn (video). Mexico wordt geteisterd door vrouwenhaat. Gemiddeld worden er per dag tien vrouwen vermoord. De demonstratie was onderdeel van Internationale Vrouwendag.

Vrouwen liepen met borden waarop teksten stonden als “Op weg naar huis wil ik me vrij voelen, niet moedig.” De protesten tegen het seksistische geweld nemen toe omdat er steeds meer slachtoffers vallen en de regering niet in staat blijkt er iets aan te doen of te willen doen. In 2019 werden er 3800 vrouwen vermoord, duizend daarvan zijn aangemerkt als femicide en dat is een toename van tien procent.

“Vandaag zijn vrouwen de voorvechters om onze maatschappij te veranderen door het geweld uit te roeien, het machismo te ontmantelen en gelijkheid en rechten te bewerkstelligen voor vrouwen zowel als kinderen”, schreef Claudia Sheinbaum, de burgemeester van Mexico Stad, op Twitter.

Maandag vindt er in Mexico een grote vrouwenstaking plaats. Onder de noemer ‘Een Dag Zonder Vrouwen’ wordt duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn als de femicide doorzet en het land zonder vrouwen verder moet. Vrouwen en meiden blijven thuis en onttrekken zich aan activiteiten. Hieronder een uitleg in het Engels (video).