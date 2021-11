Tientallen besmettingen en één dode na avondje klaverjassen

Een klaverjasavond in het dorpshuis in Sappemeer is een coronabrandhaard gebleken, waarbij 28 mensen na afloop positief werden getest. Eén persoon moest vanwege de besmetting op de intensive care worden opgenomen, waar hij overleed. Dat meldt RTV Noord. Slechts acht aanwezigen raakten niet besmet.

Volgens voorzitter Brongers van dorpshuis De Volendammer zijn alle coronamaatregelen in acht genomen: iedereen kon een QR-code tonen, er is gevraagd naar eventuele klachten en om 17.00 uur gingen de deuren dicht. Dat was op zaterdag 13 november. De maandag erna kwam het eerste bericht over een besmetting: ‘Daarna ging het snel.’

De voorzitter en haar man werden zelf ook ziek. RTV Noord schrijft:

‘Je schrikt er wel van’, zegt Brongers, die vasthoudt dat het dorpshuis zich aan alle maatregelen heeft gehouden. ‘Anderhalve meter afstand houden hoefde toen nog niet. En verder kun je niet veel, alleen mensen op hun woord geloven dat ze niks hebben. Anders zou ik het ook niet weten.’

De overleden persoon zou volgens andere aanwezigen op de dag zelf al gezegd hebben zich niet goed te voelen. Het dorpshuis is voorlopig gesloten voor evenementen. Volgens Brongers heeft de uitbraak laten zien dat zelfs met het in acht nemen van alle maatregelen er nog steeds van alles mis kan gaan: ‘Je kunt de veiligheid van de mensen niet meer garanderen.’