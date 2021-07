Tientallen doden door noodweer Duitsland, Belgische steden geëvacueerd

In het westen van Duitsland zijn tot nu toe zeker 42 mensen om het leven gekomen als gevolg van de overstromingen door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Nog eens tientallen mensen zijn vermist. In België is het dodental door de overstromingen opgelopen naar zes. De gemeente Luik heeft alle inwoners opgeroepen de stad zo snel mogelijk te verlaten.

Sinds dinsdag hebben het westen van Duitsland, België en in Nederland Limburg te maken gehad met extreem weer. Op veel plaatsen zijn de rivieren buiten hun oevers getreden. De Duitse bondskanselier Merkel heeft vanuit de Verenigde Staten, waar ze op werkbezoek is bij de Amerikaanse president Joe Biden, laten weten ‘geschokt te zijn door de ramp’. Vooral de regio Rijnland-Palts is zwaar getroffen. Door de regen is de rivier Ahr, die uitmondt in de Rijn, overstroomd. Zeker 19 mensen kwamen daarbij om het leven.

In de Eifel-regio, op de grens met Nederland en België, is de noodtoestand uitgeroepen. Meerdere huizen staan er op instorten. Vanwege het heuvelachtige terrein is het moeilijk om de ondergelopen gebieden per boot te bereiken. Bewoners die door het snel opkomende water naar hun daken vluchttten, zijn er per helikopter geëvacueerd.

De Duitse premier van Noordrijn-Westfalen liet tijdens zijn bezoek aan het rampgebied weten dat het noodzakelijk is alles op alles te zetten om de klimaatcrisis te bestrijden:

We zullen keer op keer met dit soort gebeurtenissen worden geconfronteerd, en dat betekent dat we versneld klimaatbeschermingsmaatregelen moeten treffen… klimaatverandering houdt zich niet aan landsgrenzen.

Ook in België is de nood hoog. Ongeveer tweeduizend mensen zijn noodgedwongen uit Chaudfontaine geëvacueerd. Het stadsbestuur van Luik heeft de inwoners van die stad opgeroepen ook zo snel mogelijk het gebied te verlaten. Donderdag en vrijdag wordt nog meer zware regenval verwacht. Op sociale media is te zien hoe ernstig de situatie is. Zo laat het account van weerdienst MeteoExpress een video zien van een auto die door het water wordt weggespoeld in de plaats Verviers:

🌧 La crue de la Vesdre atteint une ampleur dramatique à Verviers dans l'est de la Belgique ce matin ! Certaines rues sont noyées sous près de 2 mètres d'eau ! (© Katia Bogaert) pic.twitter.com/yDGNgflP1y — Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2021

🌧 À Liège, le niveau de la Meuse ne cesse de monter ce 15 juillet. Le fleuve engloutit peu à peu les quais. (© Olivier Robichon) pic.twitter.com/cnmXm9o8tl — Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2021