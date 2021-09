Timmermans: fossiele energieschaarste toont noodzaak klimaatmaatregelen aan

In Straatsburg heeft Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en architect van de European Green Deal, verklaard de stijgende energieprijzen niet mogen leiden tot afzwakking van klimaatmaatregelen. Integendeel, ze moeten “aanzetten om de maatregelen sneller uit te voeren”, hield hij het Europees parlement voor. Streven van de Green Deal is om Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te laten zijn.

Timmermans stelt dat schaarste de voornaamste oorzaak is van de hoge prijzen en slechts 20 procent van de prijsstijgingen mogelijk een gevolg is van de beprijzing van C02-uitstoot. De commissaris noemt de hoge prijzen een voorbeeld van de nadelen van de afhankelijkheid van fossiele energie. “We zouden niet in deze situatie zitten als we de ‘European Green Deal’ vijf jaar geleden al hadden gehad, want dan zouden we nu minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en aardgas”. De prijzen van groene energie zijn laag gebleven. In reactie op vragen van parlementsleden stelde Timmermans dat hij wel wil bekijken of er aanpassingen nodig zijn van de maatregelen maar dat de doelstellingen niet veranderd mogen worden. Ook moet ervoor gezorgd worden dat de lagere inkomens niet de dupe worden: “Rijke mensen vinden altijd wel een uitweg, arme mensen en de middenklasse niet”.