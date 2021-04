Tjeenk Willink: kwart van de Kamer wil niet meer met Rutte in zee

Geen video? Klik hier.

Zes van de zeventien partijen in de Tweede Kamer, goed voor 37 zetels, zien samenwerking met VVD-leider Mark Rutte niet meer zitten. Dat constateert informateur Herman Tjeenk Willink in zijn eindverslag. PVV, SP en BIJ1 sluiten deelname aan een kabinet met Rutte uit, de Partij voor de Dieren, DENK en BBB vinden samenwerken met Rutte “niet geloofwaardig”.

De overige partijen zien wel mogelijkheden om met Rutte en zijn VVD in zee te gaan. Tjeenk Willink constateert de de inhoudelijke formatie van start kan en dat vertrouwen en het herstel na de coronacrisis de belangrijkste onderwerpen worden voor de informatie.

“Alleen met een sterke democratische rechtsorde kunnen fundamentele problemen effectief worden aangepakt, crises het hoofd geboden en burgers en overheid op elkaar vertrouwen,” schrijft de informateur. Hij constateert dat partijen voldoende bereid zijn de heersende bestuurscultuur te veranderen.

De NOS schrijft:

In zijn eindverslag zegt Tjeenk Willink dat de formatie niet moet beginnen met de vraag wie met wie een kabinet wil vormen. Het moet wat hem betreft eerst gaan over “de problemen die bij voorrang moeten worden aangevat”, in eerste plaats het herstelplan voor de economie na de coronacrisis. De fractievoorzitters noemden verder de kansenongelijkheid in het onderwijs en tegenstellingen op de arbeidsmarkt. Andere onderwerpen die hoog op de agenda staan zijn klimaat, migratie en herstel van de democratische rechtsorde.