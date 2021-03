Toeslagenschandaal Belastingdienst begon nog veel eerder dan gedacht

Leuker kan de Belastingdienst het toeslagenschandaal niet maken, wel groter. Uit documenten in handen van RTL Nieuws blijkt dat de omstreden werkwijze van de dienst waardoor duizenden mensen onterecht in grote financiële problemen belandden, veel eerder is begonnen dan tot nu toe bekend was.

De afgelopen tijd gold de Bulgarenfraude uit 2013 als het beginpunt van de extreem harde lijn bij de Belastingdienst. Als gevolg van die gebeurtenis zou er een systeem in werking zijn getreden waarbinnen etnisch geprofileerd werd en ambtenaren buitensporig hard optraden bij veelal onterechte beschuldigingen van fraude. Nu blijkt dat de dienst zich al zeker vijftien jaar niet aan de wet houdt bij het terugvorderen van toeslagen. Uit handleidingen en werkinstructies die RTL Nieuws inzag, blijkt dat direct na de invoering van het toeslagenstelsel al op grote schaal gebruik werd gemaakt van een zogenaamde ‘uitsluitlijst’.

RTL Nieuws schrijft:

Tussen de documenten zit een memo uit 2016 met de titel ‘De Rechters’. In het stuk wordt geschetst hoe ambtenaren die zichzelf ‘De Rechters’ hebben gedoopt, gaan bepalen wie in de categorie ‘hoog risico’ valt en aan strengere controle wordt onderworpen. Ook hier ontbreekt gedegen juridische grondslag en lijkt sprake van willekeur. De Belastingdienst zegt dat uiteindelijk niet is doorgegaan met deze manier van risicoselectie en dat de benaming ‘De Rechters’ met de kennis van nu ‘een wat ongelukkige aanduiding’ is.

Wat verder duidelijk wordt is dat al sinds 2007 geldt: wie het stempel fraudeur opgeplakt heeft gekregen, terecht of niet, komt daar niet meer vanaf. Oftewel: ‘Bij elk volgend contact met de Belastingdienst gaat een alarmbelletje af en word je weer als fraudeur behandeld.’ De slachtoffers zelf tastten in het duister, want wie op de zwarte lijst belandde werd daar niet van op de hoogte gesteld en kon zich dus ook niet verweren. Hetzelfde gold voor gastouderbureaus die op de zwarte lijst geplaatst waren.

Bij de parlementaire verhoren die afgelopen jaar plaatsvonden, werd het beeld geschetst dat simpelweg de te strikte regels werden opgevoerd. Uit de nu opgedoken documenten blijkt een heel ander verhaal. Juist het van de regels afwijken en op fraudejacht gaan, waarbij fundamentele rechten geschonden werden, is wat leidde tot het steeds verder uitdijende toeslagenschandaal.