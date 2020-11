Top Pfizer verkocht voor miljoenen aan aandelen na bekendmaking vaccin

Albert Bourla, de CEO van farma-gigant Pfize, heeft op de dag dat het bedrijf het spectaculaire nieuws over een mogelijk vaccin tegen corona naar buiten bracht voor 5,6 miljoen dollar aan aandelen verkocht. Op die dag steeg de prijs van een aandeel Pfizer met 15 procent. Ook de vicevoorzitter Sally Susman verkocht aandelen, voor 1,8 miljoen dollar. Dat meldt De Morgen:

Pfizer wilde niet reageren op vragen van AFP over de verkoop van aandelen. Een woordvoerder verklaarde aan CNN dat de transacties deel uitmaken van een periodiek desinvesteringsplan. Dat Bourla en Susman hun aandelen aan die prijs zouden verkopen, zou al in augustus 2019 vastgelegd zijn in het kader van hun persoonlijk financieel beheer.