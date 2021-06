FTM: Top van VWS favoriseerde deal met Sywert van Lienden, tegen wens experts in

Het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow The Money onthult dat Sywert van Lienden bevoordeeld is door de top van het ministerie van Volksgezondheid. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, bij het begin van de coronacrisis opgericht om het schrijnend tekort aan medische hulp- en beschermingsmiddelen te bestrijden door uiteenlopende organisaties gezamenlijk te laten inkopen en zonder winstoogmerk te distribueren, adviseerde niet in zee te gaan met de talkshowgast die zich plots opwierp als mondkapjesimporteur. Het LCH achtte Van Lienden en zijn partners “geen betrouwbare partij”, schrijft FTM. Er waren niet alleen betere aanbiedingen, de mondkapjes waren eigenlijk ook helemaal niet meer nodig omdat de voorraden inmiddels weer op peil waren.

Daarom adviseerde het LCH het ministerie juist nadrukkelijk om níet met Van Lienden in zee te gaan. Het ministerie drukte de deal toch door, waarna het consortium bij de top van VWS tot tweemaal toe formeel protest aantekende tegen dit besluit, bevestigen drie direct betrokken bronnen onafhankelijk van elkaar aan Follow the Money. VWS bevestigt na vragen dat het LCH een negatief advies gaf over de ‘aantallen’. ‘VWS wilde de deal wel door laten gaan gezien de omvang van deze order en de onzekerheid over voldoende leveringen aan persoonlijke beschermingsmiddelen.’

Een andere reden niet met Van Lienden in zee te willen gaan is dat hij eist dat een deel van de voorraad via zijn eigen in allerijl opgezette webshop aangeboden moet worden. De experts vermoedden dan dat de talkshowgast er op uit was zelf geld te verdienen aan de handel. Dat was niet in overeenstemming met de missie van LCH. Daarop ontstond er een conflict met Van Lienden dat dermate hoog opliep dat beveiligingsmedewerkers werden opgeroepen om hem uit het pand te verwijderen.

Van Lienden benadert daarop de top van VWS en krijgt volgens de bronnen van FTM tot twee keer toe een gesprek met minister Van Rijn. Dat is bijzonder omdat LCH juist een speciaal VIP-loket had opgezet om aanbiedingen van BN’ers en andere belangrijke mensen te selecteren. Er waren 200 van dergelijke aanbiedingen op een totaal van 23.000. Van Lienden zegt tegen Follow the Money dat hij zelfs ‘veel vaker’ dan twee keer met Van Rijn aan tafel zat. De opvolger van Van Rijn, minister Tamara van Ark, vermeldt dat niet in haar antwoorden aan de Tweede Kamer.

De mediapersoonlijkheid, die op dat moment nog als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam werkzaam is, weet uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat VWS een order bij hem plaatst voor 40 miljoen mondkapjes.

De omvang van de overeenkomst is uitzonderlijk. Er zijn slechts twee andere deals gesloten van 100 miljoen euro of meer voor persoonlijke beschermingsmiddelen, meldde Van Ark aan de Kamer. Maar slechts één van die twee – een deal van 131 miljoen – betrof mondkapjes, naast onderzoekshandschoenen. Deze deal liep van mei tot maart 2021. De andere megadeal draaide uitsluitend om isolatiejassen, meldt VWS aan Follow the Money. (…) De bezwaren binnen het LCH waren zo groot, dat het consortium tot tweemaal toe schriftelijk protest aantekende bij topambtenaar Mark Frequin, zeggen de betrokkenen. Het ministerie negeerde deze bezwaren en gaf zorgbedrijf Mediq – onderdeel van het LCH – opdracht de deal met Van Lienden uit te voeren.

FTM beschrijft in het gedetailleerde artikel dat minister Van Ark de Tweede Kamer een onvolledig en op sommige punten onjuist beeld van de deal heeft gegeven. VWS zegt in een reactie niet bekend te zijn met het scenario dat FTM schetst.