Tranen in Europarlement voor stemming over Brexit-wet

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie later deze week laat de meeste Europarlementariërs niet onberoerd, zo bleek woensdag voorafgaande aan de stemming over de Brexit-wet. De Britse Europarlementariër Molly Scott Cato van de Groenen hield een emotionele afscheidstoespraak.

“Het is nu niet het moment om campagne te voeren om weer lid te worden van de EU”, verklaarde ze. “Maar we moeten de droom levend houden, zeker voor de jongeren die pro-Europees zijn.” Ze sprak de hoop uit terug te keren in het Europees parlement op het moment dat het Verenigd Koninkrijk weer toetreedt tot de EU.

"Now it’s not the time to campaign to rejoin. But we must keep dream alive, especially for young people who are pro-Europe. I hold in my heart the knowledge that I'll be back in this chamber celebrating our return to 💚 of Europe."

Ook de Belgische liberale Europarlementariër Guy Verhofstadt hield een gloedvol betoog waarin hij het ‘treurig’ noemde dat “een land vertrekt, dat ons twee keer heeft bevrijd”. De liberaal noemde het Verenigd Koninkrijk “een geweldig land dat ons veel heeft gegeven: cultureel, economisch en politiek”.

"It's sad to see a country leaving that twice liberated us, twice given its blood to liberate Europe."

Guy Verhofstadt tells fellow MEPs if they could stop Brexit by voting against the withdrawal agreement, "I would be the first to recommend it". pic.twitter.com/gb5i2LWFET

— Channel 4 News (@Channel4News) January 29, 2020