Trofeejacht-evenement veilt ‘droomjacht’ met Donald Trump Jr.

Een “droomjacht” van een week met de zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr., wordt geveild op een jaarlijkse conventie voor trofeejacht in Reno, Nevada. Tijdens verschillende expedities krijgt de ‘gelukkige winnaar’ de kans om op olifanten, beren en giraffen te schieten.

Het vierdaagse evenement, georganiseerd door Safari Club International (SCI), wordt op zaterdag afgesloten met een veiling. Een van de prijzen is een jachtreis met Trump Jr., zijn zoon en een gids in Alaska. Volgens the Guardian werd er 10.000 dollar geboden.

Andere prijzen zijn een olifantenjacht tijdens een 14-daagse reis in Namibië om, een all-inclusive jachtpakket en een reis naar Zimbabwe om buffels, giraffen en gnoes te doden, en een 10-daagse krokodillenjachtexpeditie in Zuid-Afrika. De opbrengst van de veiling, die volgens campagnevoerders de 5 miljoen dollar zou kunnen overschrijden, zal de “belangenbehartiging voor jagers en natuurbehoud” financieren, aldus de organisatie.

Duizenden jagers van over de hele wereld zijn aanwezig tijdens de conventie die op woensdag begon. Fervent trofeejager Trump Jr. zal een keynote-toespraak houden. De beschrijving van de veilingprijs luidt: “Dit jaar brengen wij u Donald Trump Jr., een man die geen introductie nodig heeft en wiens passie voor het buitenleven hem tot de nummer één ambassadeur voor onze manier van leven maakt. Don Jr. deelt dit erfgoed met zijn zoon en gelooft in het doorgeven van deze lessen aan jonge jagers.”

Enkele weken eerder onthulde ProPublica dat Trump Jr. zeldzame en bedreigde schapen heeft gedood tijdens een jachtreis naar Mongolië afgelopen zomer.

Donald Trump Jnr who famously posed proudly clutching this elephant's tail like a true serial killer, is to speak at Safari Club International's conference. Crisis, what wildlife crisis?! Appalling. #BanTrophyHunting #BanTrophyImports 😡🐘🐆🦁🦓🐒🐗🦒🦏🐐🐏https://t.co/SLbzswXf3F pic.twitter.com/owhCjowaJF — Labour Animal Rights Group (@LabourAnimalRG) January 31, 2020

In 2014 verbood Obama de import van jachttrofeeën, maar de voorschriften voor het importeren van jachttrofeeën zijn onder Donald Trump inmiddels weer versoepeld. Sinds 2018 staat de Trump-administratie weer toe om jachttrofeeën te importeren van Afrikaanse olifanten. Per geval wordt bekeken of het ‘souvenir’ de VS in kan.

Trump administration plans to reverse Obama-era ban on import of elephant trophies from Africa. Great news for @DonaldJTrumpJr. pic.twitter.com/Rvf5yEutgV — Scott Dworkin (@funder) November 16, 2017

cc-foto: Flickr / Gage Skidmore